藝人許傑輝因性騷連爆，殃及正在拍攝中的公視《我的婆婆怎麼那麼可愛》第二季，公視及劇組日前決定停拍並換角，20日宣布將由當年與許同為《全民最大黨》班底之一洪都拉斯取代演出「火寮一哥」，製作人陳慧玲表示，為了角色完整性，火寮一哥的戲份將全數重拍，角色也將會保留「溫暖、憨厚」的形象。

對於加入《我的婆婆》劇組，洪都拉斯表示「這是一種緣份，很榮幸可以加入這麼好的劇組，讓這麼好的故事得以延續下去。」他受訪時表示，自己原本就是《我的婆婆》忠實觀眾，跟鍾欣凌也很熟，加上剛好手邊的《加油喜事》即將殺青，在許傑輝因個人的事無法演出的這尷尬時間點，他能幫得上忙、跟這滿好的製作團隊合作，也覺得很開心。

當年他與許傑輝都是《全民最大黨》班底，洪都拉斯表示，許傑輝離開節目後，就與《最大黨》班底都斷聯，只有一次大家在金鐘獎有碰過。日前製作人王偉忠證實許當年是因被投訴性騷而離開《最大黨》，這讓今年二月許上小S節目《小姐不熙娣》聲稱是後期遭到排擠、感受不到同伴進步動力、時間久了疲憊鬆散，所以才選擇離開的說法被打臉。

洪都拉斯對此感慨表示，當時大家看到他在節目上講的內容都覺得很詫異，心想「是這樣嗎」，「直到偉忠哥出來講，外界才知道：原來是這樣！總算還我們清白！畢竟那是我們共同打下的江山、天天都碰面一起工作，我們真的沒有那麼鬆散！」他說最近很常被圈外朋友說「你們演藝圈好亂喔」，他只能無奈回「那是人的問題，表演還是歸表演！」

之前陳慧玲粗估劇組因停拍、換角風波，可能損失金額可能約300萬，不過她受訪表示，已完成定裝的洪都拉斯預計6月底可以進組拍攝，也因停拍時間沒有原先設想的這麼久，所以損失金額不會到3百萬這麼多，「菩薩保佑，劇組有損失，但沒有這麼大，是不幸中的萬幸！」現在就希望拍攝一切順利，全劇應可如期在10月殺青。

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