美國一項日前發布的最新研究報告指出，孤單寂寞不僅有礙心理健康，對於骨骼健康恐怕也有壞處，而且這個壞處可能只會發生在男人身上，女人則否。

美國《紐約郵報》報導，緬因州的緬因健康研究所（Maine Health Institute for Research）18日於美國伊利諾州芝加哥舉行的內分泌學會年會（ENDO 2023）發表這項經由老鼠試驗得出的研究成果。報告第一作者蒙騰（Rebecca Mountain）指出，「社交孤立」（social isolation）是一種殺傷力強大的心理社會壓力（psychosocial stress），已逐漸變成令人擔心的公衛問題，尤其銀髮族群。影響程度則有待更進一步研究。

蒙騰說：「新冠肺炎大流行大幅增加了孤獨與寂寞的普遍程度，然而在疫情爆發之前，研究人員已對『孤寂流行病』（‘epidemic of loneliness'）感到憂心。」她直言，社交孤立與許多健康問題風險增加有關，包括心理疾患，還有較高的疾病罹患率與死亡率。

蒙騰表示，已有臨床研究顯示，引發心理社會壓力的事物與後續發生的心理疾患，都是骨質疏鬆症與骨折的主要風險因子，「老人家受影響程度尤其高」。不過她也說，社交孤立對於骨骼的衝擊尚待徹底查明。

研究人員利用成年老鼠進行試驗，有的老鼠在籠子裡獨居，有的與其他老鼠成群同籠。4個星期後，獨居老鼠的骨密度這類骨質循環表現均呈明顯下降，但只有雄鼠出現這種情況，雌鼠沒有。

獨居雄鼠的骨骼出現骨重塑（bone remodeling）的徵兆，例如，負責形成新骨的成骨細胞數量，還有與成骨細胞、蝕骨細胞有關的基因表現，悉數變差。獨居雌鼠的表現則是另一番光景，骨吸收（bone resorption，蝕骨細胞把硬骨組織分解為礦物質的過程）相關基因表現上揚，骨質量沒有任何改變。

蒙騰說明，整體而言，這項研究顯示社交孤立會對雄鼠的骨骼健康造成極為顯著的負面影響，「這種影響可能經由不同機制或在不同時間範圍於雌鼠身上發生」，未來需要進行深入研究，以了解這次從老鼠試驗發現的結果在人類身上會如何轉化。

蒙騰強調，這項研究為孤獨狀態對於骨骼的影響提供了重要見解，在對抗新冠肺炎大流行相關的社交孤立增加而引發長期健康衝擊方面，這項研究也找到相當關鍵的可能後果。