新北一名人妻因受不了丈夫在婚後多次入監服刑，前前後後加起來將近10年，因此提出離婚訴求。新北地院審理後，判准離婚，全案仍可上訴。

判決書中指出，人妻主張，與丈夫於2004年5月18日結婚，但婚後丈夫多次入監服刑，完全沒有履行為人夫應盡之責任，「2人並未同住，丈夫一直被關，出監後馬上又入監，不清楚為何丈夫為何會入監，但雙方的婚姻已無法維持。」

人夫則表示，自己相當珍惜這段婚姻，但因為所犯錯誤，讓自己身陷囹圄，深感悔悟，日後想盡力彌補，修補婚姻，挽回並得到妻子的原諒。話鋒一轉，人夫指出，妻子曾表明有外遇情事，屬有責之配偶，自不得訴請離婚。

法官審理後認為，婚姻存續期間，人夫有將近10年時間遭羈押、執行觀察勒戒或執行刑期，致夫妻雙方因此分居而無法共同經營婚姻生活，且各類費用開銷也都由妻子一人獨自負擔，其長期承受極大精神壓力，實難期待雙方有回復共同生活之可能，至於外遇部分，人夫未提出相關事證，因此判准2人離婚，全案仍可上訴。

更多 CTWANT 報導