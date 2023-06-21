新北市板橋、汐止幼兒園餵藥案，在政壇延燒大半月，真相仍迄今未明，但以目前送台北榮總進行「質譜儀」分析結果，都未驗出管制藥品，媒體引述北榮醫師說法研判，之前幼兒尿液驗出苯巴比妥、「誤判」機率不低，惟該案發展迄今，政治力赤裸裸介入操作，已重創全國教保員與學童家長間互信，傷害極大。

曾在公務機關任職的資深醫師建議，欲弭平社會撕裂應先釐清「苯巴比妥從何而來」。因國內少數「複方」感冒藥允許合法添加適量苯巴比妥，檢調可釐清巴比妥類藥物反應是「合法複方」還是「違法添加」，或者根本是「偽陽」，若確定屬違法添加苯巴比妥，即刻追查毒品來源，將使用者、供毒者繩之以法，否則即應還無辜背負罵名的教保員公道。他也呼籲家長不必過度疑慮、忙著剪小孩頭髮送檢。

新北市幼兒園家長四月發現家中幼童出現異狀，家長不耐苦等檢調偵辦，主動替子女驗尿，驗出巴比妥類管制藥物殘留微量反應，政壇隨後爆發「教保員餵毒」「1999四月就接獲家長報案」「新北市府怠惰」等各種內容互相牴觸的不實訊息，代表國民黨參選總統的新北市長侯友宜民調更迅速滑落，由於連有醫師身份的賴清德副總統都曾暗示幼童有「戒斷反應」，要新北市府說明，進一步引發議論。

「餵毒案」撕裂教保員與幼兒家長間的信任關係，教保員與家長團體也發起集會抗議，要求檢調儘速查明真相、還教保員公道。（圖／劉耿豪攝）

此後，北榮更啟動檢驗效果最精密的質譜儀檢驗，結果卻都呈陰性，家長、老師及一般民眾才赫然發現，原來不論是檢驗管制類藥品甚或毒品，驗尿只是第一階段檢驗，其結果也可能受儀器精度、化學化合物結構近似等各種因素而出現「偽陽性」，單憑驗尿斷即斷言「被餵毒」有可能錯殺無辜。

在此同時，高雄市長陳其邁宣布查獲四位高市醫師不當開立苯巴比妥，遭罰鍰停業，政院驚覺「餵藥案」有向各縣市延燒之際，緊急宣布組跨部會小組，即刻研議目前涉及巴比妥類的9種複方藥是否全面納管，但操作「餵藥案」的後座力卻已開始反撲。

中華國際幼兒文教聯合總會、中華民國幼教聯合總會發出怒吼，宣布即日起全面停止教保員代替家長餵藥，即使教育部「馬後砲」的指依規定必須要餵，幼保員也不想理會、直言「哀莫大於心死」，讓家長更煩惱生病幼童的上學問題。

數個幼保團體聯合聲明，餵毒案疑雲未釐清前，暫停幼兒園及教保人員進行餵藥，立院國民黨團也聲援教保，呼籲民進黨政府不要為了選舉，不惜摧毀家長與幼保員間的信任感。（圖／周志龍攝）

曾在政府機關服務過的資深醫師因此感嘆，為何一個多月了，仍無法釐清，究竟幼兒殘留的是合法藥品還是非法毒品或根本就是「偽陽」？

他說，醫師所使用的合法小兒科感冒藥不可能有苯巴比妥，但若將「合法用於解除感冒症狀的複方藥錠劑」磨粉，研砵即使經過清理仍可能有藥粉殘留，此時若幼兒患者的藥錠放入研磨，粉末難免會發生混雜，幼兒服用後就可能被檢出苯巴比妥的微量反應。

該醫師還說，美加等國也仍許可使用含巴比妥類的複方藥，但數量已逐年減少，衛福部應很清楚在台灣含苯巴比妥的合法複方藥使用量其實還不算少，若一開始調查方向就能朝釐清尿液中巴比妥，究竟是「合法藥品磨粉泡的」還是「違法添加的苯巴比妥」，也許社會撕裂就不會如此嚴重。

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