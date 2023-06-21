IPPR最新研究估計，英國的企業投資較其他富裕國家少了5,000億英鎊（約6,380億美元），讓英國在七大工業國（G7）排名敬陪末座，在經濟合作發展組織（OECD）30個會員國中排名第27，只贏過波蘭、盧森堡和希臘。

IPPR表示，英國在基礎建設、研發和技能培訓的投資不足，已經持續了幾十年之久，並經歷了多屆政府，時間可追溯至2005年。

IPPR能源與氣候主管墨菲（Luke Murphy）指出，英國陷入投資和成長的「厄運循環」，公共與民間部門長期投資不足造成成長停滯不前，經濟陷入困境。