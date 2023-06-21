另一方面，韓國現代汽車20日表示，將考慮加入特斯拉的北美充電標準聯盟，讓旗下電動車更容易與特斯拉的充電標準相容。根據美國能源部資料，特斯拉的超級充電站約占美國快速充電樁總數的60％。
Rivian宣布自2024年春季開始，客戶將能使用特斯拉在美國和加拿大的逾1.2萬個超級充電站。此外，自2025年起，Rivian的電動車將採用與特斯拉相同的充電埠標準。
通用和福特在近幾周與特斯拉達成類似協議。隨著越來越多汽車製造商使用特斯拉的充電網路，使用者增加可為特斯拉帶來更多出售電力收入。
繼福特和通用汽車（GM）之後，美國電動車新創公司Rivian Automotive亦同意採用特斯拉的充電標準，讓客戶能夠使用特斯拉所屬的北美最大充電網絡，此舉也為特斯拉制定產業標準增添動能。
另一方面，韓國現代汽車20日表示，將考慮加入特斯拉的北美充電標準聯盟，讓旗下電動車更容易與特斯拉的充電標準相容。根據美國能源部資料，特斯拉的超級充電站約占美國快速充電樁總數的60％。
Rivian宣布自2024年春季開始，客戶將能使用特斯拉在美國和加拿大的逾1.2萬個超級充電站。此外，自2025年起，Rivian的電動車將採用與特斯拉相同的充電埠標準。
通用和福特在近幾周與特斯拉達成類似協議。隨著越來越多汽車製造商使用特斯拉的充電網路，使用者增加可為特斯拉帶來更多出售電力收入。
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