曾任職台灣警察專科學校警衛隊的已婚張姓人員，與已婚女子外遇，事後女方欲斬情絲，引發張不滿，竟長期私訊女子「好愛妳，要在一起一輩子」，見女方拒絕聯絡，竟恫嚇女方「要一起死」，並傳送他就醫照片及2人交往時的裸照，女子因不堪張男恐怖情人騷擾，報警處理。警方查獲「自己人」張男送辦，台北地檢署依恐嚇、《跟騷法》起訴張男。

起訴指出，張男曾任職警專警衛隊，因工作關係結識被害人，2人雖均已婚，仍互生情愫進而交往為男女朋友。2021年1 0、11月，被害人向張表希望結束雙方交往關係，以一般朋友相處，但張不願意。

張男不滿女方日漸疏遠，自2022年8月13日至12月12日止，持續以通訊軟體LINE、messenger傳送訊息給對方，稱呼她為老婆，表示「好想她，好愛她，2人要在一起一輩子」，請求她與他聯絡，並稱她的態度令他痛苦，「生不如死」。

2022年12月12日凌晨，張男傳訊恫嚇女子「12／15星期四晚上請妳下班出來跟我見面說清楚...，12／15沒見到面我會全面失控，妳要把我折磨到死，我就跟妳一起死，妳會失去家庭小孩工作，會讓妳一無所有，跟我一起去死」。

之後，張男又傳訊雙方交往期間共同出遊赤裸身體合拍的照片，以及他就醫照片，連續以LINE語音對話聯繫女子，令女子心生畏懼，女子受不了張男一再騷擾、恐嚇，只好報警處理，警方循線查獲「自己人」張男，並移送法辦。