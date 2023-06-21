藝人炎亞綸曾獲選「十大傑出青年」，20日晚上遭抖音男神網紅「耀樂」爆料，稱16歲時被當時還是男友的炎亞綸硬上、偷拍性愛影片，17歲時因為性愛影片外流而休學，炎亞綸也發文承認此事並道歉，對此，「卡神」楊蕙如表示，「道歉有必要，但炎亞綸要說清楚，你要不要退出演藝圈。」

楊蕙如昨（20日）在臉書表示，炎亞綸被控硬上、偷拍未成年少男，以及外流性愛影片加上慣性劈腿，還恐嚇對方若爆料就要找黑道處理，不懂這種劣行的人為什麼還有人會去加油和支持他。

楊蕙如表示，如果炎亞綸沒有退出演藝圈，她會覺得非常噁心！「道歉有必要，但炎亞綸要說清楚，你要不要退出演藝圈。」另外，她還追問「什麼時候會取消炎亞綸的十大傑出青年？」

根據炎亞綸在臉書道歉文，他承認自己在感情上有很多偏差、扭曲的作法，沒有處理好個人感情，表示願意再次跟「耀樂」當面道歉，做出補償，但並未回應及澄清不顧意願與未成年少男發生關係、偷拍性愛片、恐嚇對方等指控。

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