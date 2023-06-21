日前主張重啟服貿的民眾黨主席、2024總統參選人柯文哲，昨（20）日再嗆「躺在立院的兩岸監督條例，請民進黨趕快通過」，讓各界議論紛紛，甚至有PTT鄉民想知道現在推服貿，對台灣到底有什麼好處，讓正反網友全戰翻。

鄉民「drea」昨（20）日在PTT政黑板表示，2013年時大陸經濟很強，當時想推服貿還算能理解，但經歷了中美貿易戰，完全想不到簽服貿對台灣有何好處，甚至還會讓大量的大陸人來台灣工作，「 這真的是超扯的政策耶，還有台灣人護航的下去我也是醉了」。

不過網友引述海基會文件打臉，內容清楚寫明服貿僅開放高階主管和高階技術人員2類人來台，除了有高門檻外還有人數限制，因此不會有大量基層勞工來台搶工作的問題。

其他網友紛紛說「台灣出口大陸占40%，關稅協議不談台灣的東西永遠不會有競爭力」、「跟對岸貿易順差上千億美元，整天幻想不需要對岸市場？」「大陸就台灣最大貿易夥伴，不談貨貿服貿才奇怪」、「台灣如果繼續被邊緣化只會自動自發亡國，不談關稅不開放移民，以後就只會剩一堆老人留在國內自生自滅」。

不過也有許多人持反對意見，酸「柯以前就靠反服貿起家的耶」、「對岸現在經濟跟馬那時候顯然根本是不同等級」、「好不容易現在推到跟美談貿易協議了耶」