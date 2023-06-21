過去一周盡顯打擊炮瓦（Power）的日籍球星大谷翔平，全壘打產量超車成為全聯盟第一，也讓他奪下美聯單周最有價值球員，另外大聯盟也公布了第二階段明星賽投票結果，大谷翔平同樣展現超人氣，以188萬5144票榮登美聯票王。

上周最有價值球員自美國時間12日開始計算成績，6月狀態絕佳的大谷翔平在和遊騎兵的系列戰中，炸出多達4支全壘打，超越養傷中的洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）坐上美聯全壘打王寶座，打擊率也重回3成，大谷翔平在投手丘的表現也不遑多讓，以6局失2分的優質先發內容，取得本季第6場勝投。

好表現延續到對陣皇家的系列賽，首戰敲出本季第23轟，超越大都會阿隆索（Pete Alonso）正式登基大聯盟全壘打王，同時從名將葛倫基（Zack Greinke）手中夯出24轟，累積58分打點也是大聯盟之最，光是上一周就敲出6轟、12分打點，打擊率、攻擊指數分別為4成35、1.893，也是大谷翔平自2021年來再度獲獎，生涯共拿下5座單周最佳與水手傳奇鈴木一朗並列日本人最多。國聯獲獎選手則是勇士外野手哈里斯（Michael Harris）。

大聯盟也釋出第二階段明星賽投票結果，大谷翔平在美聯指定打擊位置上沒有受到任何威脅，狂贏藍鳥貝爾特（Brandon Belt）多達138萬票，賈吉以158萬4254票排名美聯老二，「神鱒」卓奧特（Mike Trout）暫居美聯外野第2位，全大聯盟票王則是勇士球星小阿庫尼亞（Ronald Acuna Jr.）的220萬1468票。