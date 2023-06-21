知名主持人黃子佼捲入性騷風波，還毀滅式爆料13名藝人的黑料，其中包含多年的圈內好兄弟，指出即便對方婚內出軌，形象仍維持的相當好，由於沒有指名道姓，引發外界諸多揣測，對此，名嘴許勝梅、粘嫦鈺上節目時，將關鍵線索全部曝光。

黃子佼在臉書上傳影片爆料，他指出一名圈內好兄弟在婚內出軌，但形象仍好的不得了，如今舞台劇仍是一場接一場的演， 讓他動怒嗆聲：「你們不都很厲害，你們不都很屌，你們不都很幸運」，至於為何要爆許多藝人的黑料?他坦言自己傷痕累累，接著強調：「我不管了，我就是要說出來了，我管你們去死，反正也沒有人管我去死啦」。

名嘴許勝梅、粘嫦鈺上節目談黃子佼性騷案。（影片／三立新聞網SETN Youtube）

至於這名圈內好兄弟究竟是誰?由於黃子佼沒有明講對方身分，不免讓外界相當好奇，對此，名嘴許聖梅上節目《小記者大明星》，就在節目中表示：「跟佼佼差不多同期出道的，早期就是小燕姐她們那一系列綜藝節目的，你大概去找那幾個咖，大概就知道了啦」，聽到許聖梅似乎在賣關子，粘嫦鈺立刻追問到底是誰?這讓許聖梅當場笑稱：「難道要說是庾澄慶嗎？」

黃子佼在昨(20日)上午已經出院返家休養，對此，孟耿如的經紀人表示：「不好意思，讓大家奔波了，我們會面對，不會逃避，但請給耿如一點時間」，至於他和徐若瑄在女團養成節目《未來少女》擔任「少女主理人」，製作單位也發聲明表示黃子佼因個人身體因素，將不再參與接下來的節目錄製。

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