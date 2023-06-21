基隆市議員張秉鈞涉嫌以人頭詐領助理費，昨(20日)上午遭調查局持搜索票搜索並帶回約談。晚間9時許，調查局將張錦煌、張秉鈞父子移送基隆地檢署複訊。張秉鈞面對記者提問是否遭人陷害，一言不發。經檢方漏夜複訊，今清晨5時30分許，依涉犯貪汙重罪、有串證之虞向基隆地方法院聲請羈押。預計上午召開機法官羈押庭。

基隆地檢署20日指揮調查局偵辦民進黨基隆立委參選人張秉鈞涉嫌以人頭詐領助理費，派出調查員持法院核發的搜索票，分別搜索張秉鈞的住家及服務處，並將張秉鈞及其父親張錦煌帶回約談。

除張秉鈞外，曾任四屆基隆市議員的張錦煌，也遭調查局移送地檢署。（張志康攝）

據了解，基隆市議員每人、每月有新台幣8萬元的公費助理經費，由議員自行聘用助理，但其前提是，所聘用的助理薪資須符合勞動部公告的每月基本工資新台幣26400元。

20日晚間9時34分，調查局先是移送張錦煌至基隆地檢署接受檢察官複訊，對於記者提問，是否感到冤枉時，張錦煌僅舉起右手示意，並未表示意見。

接著調查局則是在昨日晚間9時45分左右，將張秉鈞移送至基隆地檢署。張秉鈞身著長袖白底條紋上衣、運動長褲，面對記者提問是否有人刻意誣陷，他不發一語。