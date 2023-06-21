2024總統大選最新民調顯示，民進黨參選人賴清德以36.5%支持度居冠，民眾黨參選人柯文哲29.1%緊追，國民黨參選人侯友宜則是20.4%。對此，台灣民意基金會董事長游盈隆認為，柯文哲能不能贏2024總統大選，關鍵在55歲以上選民，這部分選民佔全體選民的39.1%。

《台灣民意基金會》昨(20)日公布的民調顯示，賴清德36.5%、29.1%、侯友宜20.4%。對此，游盈隆昨在臉書分析該民調，並提到位居一、二名的賴清德與柯文哲相差7.4個百分點。但從年齡層看，柯文哲在54歲以下勝過賴清德，但55歲以上就大輸賴清德。游盈隆說柯文哲能不能贏2024總統大選，關鍵在55歲以上選民，這部分選民佔全體選民的39.1%。「柯文哲這次想贏，還要問55歲以上選民肯不肯」。

游盈隆比喻柯文哲為孫悟空，而55歲以上選民就是唐三藏，他認為若未來有可觀的資深選民改支持柯文哲，等於唐三藏西行取經路過水濂洞，無意中揭下符咒，讓關在山洞數千年的孫悟空重獲自由，接著就是大鬧天庭，從南天門打到玉皇大帝廚房。柯文哲未來一個月只要再獲3%，就真的可以橫行無忌，仰天長嘯了。

不過游盈隆強調，西遊記的故事是孫悟空後來被如來佛收伏，戴上緊箍咒，乖乖跟著唐三藏西行取經，最後修成正果。2024總統大選結果，游盈隆直言，目前尚難論斷。