知名主持人黃子佼捲性騷醜聞，形象一夕崩塌，一名男子表示，看了黃子佼的自白後很有感，想起自己兒時被父親帶到租屋處，他在客廳看電視，父親和女友在房間滾床單，不只一次看到父親和女友衣衫不整交疊在一起的畫面，導致他成為和父親一樣的人，國中就會用錢包養女生，他有感地說「我能懂黃子佼說的一些事，童年對一個人影響層面真的很大。」

原PO昨（20）日於論壇《Dcard》指出，國小就知道家裡很有錢，不太需要努力生活，但父母的關係很差，父親經常不回家，也經常開車載他到另外租的公寓找年輕女友，他在客廳看電視，父親就在房間跟女友滾床單，「我不只一次看他們衣衫不整交疊在一起的樣子。」

原PO表示，父親身邊的女友一個換一個，母親受不了回南部娘家，他只能選擇跟在父親身邊生活，放學後就回父親女友住的公寓等父親下班，期間他曾聽父親女友對父親說「我還要幫你顧小孩，你會給我多一點吧？」

原PO從小耳濡目染，覺得這一切都是正常的，導致他上國中後遇到心儀的女生，直接灑錢追求、甚至包養；大學就學父親在外租房給女生住。他坦言沒有很喜歡父親，也知道父親的行為偏差，「但我變成跟他一模一樣的人了。」

原PO說，看到黃子佼在直播中說兒時目擊母親外遇帶給心理很大的陰影，他完全可以理解，他強調沒有要護航黃子佼，「我只是想說童年發生的事，對一個人的影響層面真的很大，我這輩子應該就這樣撿角了吧。」

貼文引發網友留言，「你跟包養的女生是你情我願，但性騷擾就不是你情我願」、「你的童年看起來真的有夠寫實，甚至很噁心」、「既然知道，要不要再給自己一次機會？」

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