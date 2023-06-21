主持人黃子佼近期遭爆強吻少女拍裸照，而他公開道歉的同時更爆出13位藝人的黑料，震驚外界更引發熱議，雖相關藝人都紛紛跳出來澄清解釋，但事件仍持續延燒；對此，男星吳慷仁雖未被點名，但也不禁感嘆「當Me Too變成了YouToo，感同身受的心情就變成了與我們無關的都市傳說」。

黃子佼日前釋出的三段自白影片中，連環爆出13位藝人的黑料，為演藝圈投下震撼彈，而外界也將焦點轉向這些議題，淡化了「Me Too」，對此，吳慷仁似乎有感而發「這幾天下來，混濁的思緒大概就像是電視裡的畫面…訊號短路…可能自己磁場太弱…我們是該關心，是該熱議，但聚焦在事件本身的專注力有限，好奇心驅使，容易被帶偏了主題」。

他提到，這次大家似乎反而八卦了起來「這次的確沒有『算了』，只是反而比較擔心，會不會之後容易『忘了』」，他認為大家「更該關心的是被害者的處境，性平教育何時才能落實，如何散播說不的勇氣，輿論批評與法治的平衡，我們與惡的距離，傷口該如何撫平…」。

最後，他也感嘆「Me Too變成了YouToo，感同身受的心情就變成了與我們無關的都市傳說…真的非常可惜…也可惜了拿出勇氣說出口的他們（她們）…」並在文末標記「有夠沈重」、「請問不要傷害自己」、「我們都該為了愛的人努力改過」、「我們都該為了愛我們的人努力勇敢」以及「面對處理接受放下」。

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