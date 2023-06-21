血脂報告除了顯示血液中的膽固醇外，也透露心血管健康與日後會否罹患糖尿病的訊息。美國芝加哥榮民醫院心臓加護病房前主任謝安民表示，許多學者認為，血脂報告中的三酸甘油酯與高密度脂蛋白的比例，可推測有無胰島素阻抗現象，若此比例數字在男性大於3.5，女性大於2.5，即很可能有胰島素阻抗，進而罹患糖尿病。

謝安民在其臉書貼文表示，血脂報告通常包括總膽固醇、三酸甘油酯、低密度脂蛋白（低密度脂膽固醇）、高密度脂蛋白（高密度膽固醇）。此外，以前血脂報告常會附加第5個數據，如總膽固醇/高密度脂蛋白比例，或低密度脂蛋白/高密度脂蛋白比例，因為這些比例比起個別血脂濃度的高低，更能預測以後冠心病發病機率。

他並表示，目前很多學者認為一數值可有效推估未來會否罹患糖尿病等代謝疾病，即三酸甘油酯與高密度脂蛋白的比例，若這數字在男性大於3.5、女性大於2.5，即使腰圍不大，或並未符合代謝症候群定義的人，也很可能有胰島素阻抗問題。嚴重的胰島素阻抗可導致糖尿病。

他表示，胰島素阻抗與肥胖、糖尿病關係密切。代謝症候群者常有肥胖、高血壓、血脂異常（三酸甘油酯高、高密脂蛋白低）和高血糖。而胰島素阻抗是導致代謝症候群的最主要因素。代謝症候群者常有三酸甘油酯高、高密度脂蛋白低的現象，因此，這兩個數據的比例可做為推測有胰島素阻抗的良好指標。