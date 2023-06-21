日前女網友19日控訴遭「知名搞笑藝人」試圖性侵，並透露此人「老婆是個很棒的台語歌手，副業雞排做得非常成功」對此NONO強烈否認「對這個人、這件事都沒有印象」如今爆料者之一的網紅小紅老師宣布21日上午10點將出面開記者會踢爆。

女網友先前發文控訴，當年自己還是個小模時，遭知名搞笑藝人拉進車子後座強吻、拉內衣揉胸，甚至企圖扯底褲，而當下是她強力反抗，不斷向對方求饒，但對方停手後竟還若無其事的講黃色冷笑話，甚至邊開車邊她大腿說：「不要緊張！一回生二回熟」，而當時網友根據文中線索「他是知名搞笑藝人，老婆是個很棒的台語歌手，副業雞排做的非常成功！」將矛頭指向Nono。

隨後，Nono透過經紀人回應：「對這個人、這件事都沒有印象！做錯事會認錯，但沒有印象的事怎麼回應！」不過該網友也強調自己所說句句屬實「如有不實指控，願意接受法律制裁！」甚至歡迎本人提告。

對此，小紅老師20日發文宣布將開記者會，「我們聲量不夠大又渺小 #metoo，渺小到讓當事人不以為意外加失憶？！甚至不願澄清或道歉，一句『沒印象』狠狠劃過受害者的心」更透露自己接獲多名受害人私訊，「被你意圖不軌的女生都跳出來了，光是私訊的被害人已經快20個了，1個想不起來，2個，3個，4個…..總有天您會想起來的，NONO您一句沒印象就想切割？人類總該為自己的行為負責的」將代替所有受害人還原經過發聲。

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