小編今（21）日精選5件不可不知的國內外財經大事。台股上周站上「萬七」，公股行庫趁機悄悄獲利了結、連續賣超七天，且在近26個交易日中，有22天賣超，市場推估是否國安基金趁台股行情好時釋股？公股主管表示，主要因為台股這波表現實在亮眼，公股券商不約而同決定先實現一部分、落袋為安。

觀察近本月13到19日的五個交易日，公股賣超前50名榜上包括華航、群創、台積電、鴻海及元大台灣50等，共通點是近期股價皆亮眼，或近幾日衝很高，反觀買超前50名榜上包括新光金、中信金、英業達、緯創等，元大台灣50反1也受到八大公股青睞。

【1】獲利了結 八大行庫連七天賣超

據了解，台股買盤超強，八大行庫券商看準這波漲勢，對部分持股先獲利了結，且不用擔心成為拖累大盤凶手。公股主管表示，近來是波段性操作，也是公股券商較偏好的策略，把手中漲勢較明顯的股票賣出，反觀像先前美股行情影響台股時，公股券商操作上大多就是「逢低買進」。

【2】IC設計營收 本季谷底翻揚

市調機構集邦（TrendForce）指出，第一季因供應鏈庫存消化不如預期，且適逢傳統淡季，不過，由於部分新品及特殊規格急單出貨，第一季全球前十大IC設計公司營收為338.6億美元，季增0.1％，與去年第四季持平。展望第二季，基於ChatGPT等生成式AI風潮，加速全球雲端服務供應商與企業對相關AI晶片部署，有望帶動IC設計公司營收自谷底翻揚，度過市況低谷。

【3】世界競爭力 台灣首超車香港

國發會20日公布2023年瑞士洛桑管理學院（IMD）世界競爭力年報指出，在64個受評比的國家裡，我國今年排名首度超越香港，升至全球第6，為近12年最佳表現。

國發會副主委高仙桂表示，過去香港在IMD競爭力評比一直名列前茅，今年台灣首度超越香港，在四大領域裡，台灣除經濟表現退步9名，在政府效能、企業效能及基礎建設這三領域都呈現上升。

【4】美股軋空秀 空頭慘賠1,200億美元

輝達等科技股飆不停，大盤指數驚驚漲，空頭部隊押注美股將漲多拉回近來大舉做空，豈料美股漲勢不歇導致空頭慘賠，累計損失多達1,200億美元。

做空美股的以對沖基金等機構投資人居多，足見他們對市場的漲勢感到不安，主要擔心市場缺乏寬度、估值過高及聯準會可能繼續升息。

【5】500架客機 空巴獲史上最大單

歐洲飛機製造巨擘空中巴士（Airbus）在巴黎航空展開幕第一天，立即迎來超級大單，印度廉航靛藍航空（IndiGo）同意購買500架噴射客機，創下民航史上單家航空公司最大筆商業噴射飛機訂單紀錄，也反映航空旅遊業在疫情後出現強勁反彈。