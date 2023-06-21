黃子佼被爆出強吻、誘拍裸照等性騷擾風波，他自錄影片失控暴走，還爆大小S、吳宗憲、曾國城等大咖的黑料，隨後關臉書、自殘被緊急送醫，外傳他已在昨（20日）上午出院返家休養，不過臉書已出現「黃子佼」為名的投資理財帳號，讓網友看了哭笑不得。

黃子佼坦承因為成長過程的陰影，導致他病態和變態，接著毀滅式開砲演藝圈黑料，隨即關臉書、自殘被緊急送醫，外傳他已在昨（20日）上午出院返家休養，孟耿如經紀人昨表示「我們會面對、不會逃避，但請給耿如一點時間。」昨有媒體在黃子佼住家樓下守候多時，但未見相關人士出面。

不過臉書已出現「黃子佼」為名的投資理財帳號，還寫著：「感謝大家還這麼關心子佼，我不會再選擇輕生了，台灣演藝圈因為我的爆料翻天，現在我決定用我餘下的殘生全力彌補我的過錯，我決定拿出我所有的積蓄邀請大量財經專家，成立公益投資社團回饋所有台灣的投資者！」

媒體人黃揚明直呼：「真的會被這些詐騙集團笑死...還會有炎亞綸版嗎？」詐騙集團動作快速，讓網友紛紛說：「真的笑死我，完全無時差問題的詐騙集團」、「這些詐騙集團真的很可惡 但也不佩服他們的腦 難怪無法根絕」、「如果沒寫後面投資，我真的會以為是黃子佼發言」。

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