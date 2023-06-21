曾獲選「十大傑出青年」的藝人炎亞綸，昨（20日）被抖音男神「耀樂」指控硬上又偷拍性愛片，炎亞綸已發文致歉。其實已有知情人士於今年2月爆料炎亞綸和耀樂相關的事，如今耀樂出面指控並於21日中午招開記者會，內容與當初的爆料文有呼應。

根據《鏡週刊》報導，今年2月收到知情人士爆料，指炎亞綸和耀樂2018年初交往至同年9月，分手2周不雅片被外流，炎亞綸恐嚇耀樂不准澄清否則找黑道處理。耀樂出事當天，「炎先生床上躺著其他男生」，同年11月炎亞綸遭爆料3劈，耀樂因被威脅所以不敢爆料。

耀樂20日在IG指控16歲時與炎亞綸交往，第一次給對方，「期間你有嘗試在性愛時拍攝錄影，這是我當時唯一的底線，我很嚴肅的跟你拒絕，你也跟我打勾勾答應了」，想不到2018年性愛片被外流，耀樂因被網暴被迫休學，連工作都喊卡，「我的人生好像也毀滅了」，但炎亞綸只丟了幾萬塊打發，甚至恐嚇若出面爆料就要找黑道解決，所以耀樂只能隱忍，「虧我那時候在你被A、B、C男爆劈腿的時候，我選擇保護你」。今凌晨耀樂再宣布21日中午召開記者會，一次說清楚。

面對指控，炎亞綸晚間發長文回應，承認確實拍過私密片，但修手機時被外流，非他自願流出，願意當面道歉。他也認了沒有好好處理分手，疏於溝通也疏忽很多事情，兩人分手後仍有偶爾聯絡。炎亞綸強調：「再次跟大家說一聲對不起，做了一個最為糟糕的示範。我曾經是個很糟糕的人，所以我花了許多時間，不斷的尋求幫助，參與各種諮商與課程。」他最後喊話舊愛，如果願意可以當面道歉，也願意陪他走過一切傷痛並彌補。

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