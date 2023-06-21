美國去年10月對大陸祭出晶片出口禁令，但根據路透報導，美國制裁有潛在大漏洞，大陸南方城市深圳著名的華強北電子區，竟然找得到輝達高階AI晶片，商家透露主要透過2大管道取得。

路透社記者實際走訪華強北賽格廣場大廈，有2間供應商匿名透露，他們可以提供少量的輝達A100晶片，但價格不便宜，每片售價20000美元，是一般售價的兩倍高。

報導提到，雖然在大陸買賣美國高階晶片不違法，但受美國出口管制影響，創造出一個地下市場，賣家並不希望引來美國或北京政府注意。

至於大陸賣家如何取得輝達晶片？在大陸的供應商透露主要有兩種管道，包括去搶購輝達向美國大公司大量出貨後流入市場的過剩庫存，或透過在印度、台灣和新加坡等地登記設立的公司進口輝達晶片。

美國政府去年9月下令輝達暫停向大陸和香港出口A100和H100這2款最先進的晶片，隨後在10月祭出一連串與半導體相關的出口管制。但AI在全球蓬勃發展，大陸對高階晶片尤其是對輝達的微處理器需求激增。

路透採訪香港和大陸的10家供應商，他們透露能夠輕鬆採購少量A100，這顯示大陸對晶片的需求強烈，以及小批的交易相對容易規避美國的制裁。