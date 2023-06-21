饒姓男子心存僥倖，同日酒駕兩次落網，楠梓警方依法辦理。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真）

高雄一名65歲饒姓男子於6月19日下午因為騎機車搖晃，警方上前攔查發現他酒駕，立即依公共危險現行犯逮捕，未料當晚翠屏所警員再次攔到同名男子，還是有酒精反應，雖未達公共危險罪，警方仍依規定製單舉發並移置保管車輛。

楠梓警方表示，第一次是於 6月19日下午3時39分許，員警發現饒男在楠梓區德賢路上逆向騎車，立即上前攔查，饒男全身散發酒味，也坦承酒駕，酒測值為0.45毫克。警方當場以公共危險罪現行犯逮捕，訊後移送橋頭地檢署偵辦。

未料饒男交保後，酒精未完全消退又騎乘機車外出，同日晚間10時38分許因行車不穩在楠梓區德賢路上再次碰到警察，他請警方高抬貴手，放他一馬。但警察不為所動，對他酒測，饒男的酒測值達0.18毫克，員警當場製單舉發並移置保管車輛，同時規勸饒男：「不要再喝了，喝多會誤事」。

楠梓警分局也呼籲，酒駕零容忍，即將進入端午連續假期，警方將持續強力執行取締酒後駕車勤務，以維護用路人交通安全，請民眾切勿心存僥倖。

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