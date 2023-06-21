幾乎鎖定2023年NBA選秀狀元的法國長人文班亞馬（Victor Wembanyama），已經抵達美國準備參加22日舉行的選秀大會，今（21日）文班亞馬則是接受洋基隊邀請，生平第一次踏上洋基球場開球。

文班亞馬已被馬刺視為掌中之物，未來將在NBA大顯身手，在法甲他的登錄身高為7呎3（約221公分），臂展更是長達8呎（約244公分），身體素質驚人，文班亞馬以19歲之姿，就在成人聯賽斬獲最佳新人、最佳防守球員、最佳陣容及年度MVP等獎項，被譽為未來下一個NBA巨星。

今文班亞馬乘坐地鐵前往洋基球場擔任開球嘉賓，他穿著洋基傳奇狄馬喬（Joe DiMaggio）的復古球衣，並和捕手崔文紐（Jose Trevino）合照。棒球在歐洲並不盛行，文班亞馬拿起球棒試揮的模樣也略顯生疏，開球也丟了一顆大暴投，不過擁有一雙巨掌的文班亞馬，棒球握在他手中就像是乒乓球般。

洋基近6戰苦吞5敗，10天之內更是遭到世仇紅襪接連擊倒，眼見這位馬刺救世主擁有最變態的身體素質，洋基迷苦中作樂，「給他一支球棒，表現可能會比陣容中某些打者還要好」、「能看到他站在法官旁邊嗎？」、「給他守外野吧」。