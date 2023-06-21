知名網紅視網膜（本名：陳子見）因經營《眼球中央電視台》YT頻道走紅，甚至還一度獲華視邀請入主擔任電視台主播，創下華視最年輕的午間黃金時段主播記錄。日前他卻宣布結束8年招牌節目《眼球中央電視台》，今(21日)週刊報導，雖他對外表示是想轉換跑道到電視台，但他透露決定關閉節目的關鍵之一是遇到性騷擾他的女員工，對外還聲稱兩人交往。

據《鏡週刊》報導，視網膜幾年前在合夥人介紹下讓L女加入工作團隊並擔任管理職務，未料竟是被糾纏的開始，視網膜2年前搬到北投，L女也跟著住到北投，並稱因地理環境方便，願意送視網膜上下班，之後更對外透露兩人其實是地下戀情。

報導指出，L女對外散布許多不實謠言，稱視網膜私下常跟她調情曖昧，平時還會用眼神暗示等下要去滾床或是佔有慾強不准她跟別人傳簡訊等，消息越傳越烈，直到有員工忍不住跟視網膜求證，他才驚覺自己已經被L女包裝成恐怖情人，受訪時坦言是性騷擾，發現以後晴天霹靂，也喪失了他對人性的信任。

視網膜表示，其實發現時很想跟L女攤牌，但考量自己是老闆，L女是員工，為了公司運作便不好意思戳破，員工旅遊時L女還曾經趁機「強抱」他。直到《眼球中央電視台》正式結束後才鬆口坦言真相，他也補充其實停止營運的原因還有很多，這件事只是其中一環，而《眼球中央電視台》過去吸引了120萬名網友追蹤，當時宣布要停更時引來大批粉絲不捨挽留，最後一集更吸引上萬名網友朝聖道別。

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