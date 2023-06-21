綽號「阿諾」的男子張維智，9年前與港星「KK」彭偉華等人9年前在台灣以投資比特幣交易平台為名吸金上億元後逃亡海外，事後張、彭均遭通緝，但張男逃亡3年多，去年5月逃至泰國時被逮，遭調查局押解回台歸案，台北地檢署依《銀行法》起訴張男，另在逃的彭偉華4人仍在通緝中。

調查局指出，張男是美國氪能集團香港子公司「裕勢投資公司」台灣區最高上線，涉嫌自2014年5至12月，與共犯林飛宏、港人「flora姐」鄧錦芳等人宣稱，氪能集團以專門技術開發比特幣挖礦機系統，招攬民眾投資氪能集團及「MYCOIN」網站的比特幣交易平台，投資人可以10、30、90枚不等比特幣作為投資單位，向「氪能雲礦中心」租用不同等級機器挖礦。

當年氪能集團在港台兩地盛大造勢，還找來本名彭鏡光的「KK」藝人彭偉華，彭偉華自稱是「MYCOIN」網站執行總裁，大肆吹捧挖礦投資比特幣獲利驚人，標榜年報酬率超過200％，在港台兩地吸金。

事後因「MYCOIN」網站積欠香港投資人利息，騙局遭揭穿，香港警方查辦停止交易，其中台灣受害人超過百人，投資金額共計1億300萬(約美元 321萬9285.15元)

北檢2019年12月起訴林飛宏等人，但張男早一步在2015年4月潛逃出境，檢方另對張男、彭偉華、鄧錦芳及賀姓、邱姓共犯5人發布通緝。而林飛宏等部分人士則已被判刑確定。

去年調查局駐泰法務祕書接獲情資，發現張男出現在泰國，與移民署駐泰國移民祕書，共同監控張男動向，並與泰國皇家警察總署移民局合作聯手逮捕張男到案，調查局去年5月19日派員赴泰押解張男返台歸案。