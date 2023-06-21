南部一名蔡姓男子，從妻子口中意外得知擔任護理師的好閨蜜小美有外遇，竟然打電話到小美任職的診所，恐嚇要散佈性愛照，並將外遇情事告訴她老公，連續在一星期內勒索3次，得手百萬元，但小美不堪其擾，報警後與警方合作，當場將其往取款的蔡男逮捕。高等法院日前判處徒刑10月定讞，近日將傳喚入監服刑。

根據判決書，蔡姓男子因透過老婆，得知擔任護理師的閨蜜小美有婚外情。竟在民國111年6月8日晚間，打電話至小美上班診所，恐嚇小美表示要散布外遇證據及私密影片、還要把外遇的事情告知她老公等語，要求給封口費，小美在擔心害怕之餘，約蔡男到汽車旅館交付3萬5000元。

未料蔡男食髓知味，隔兩天又恐嚇小美，「如果明天不能拿出100萬出來，我不能保證會不會把事情鬧大，或把婚外情的事情跟妳老公說」，小美心生畏懼下，同意給付100萬元，但因為籌不出錢，只好向診所醫師及院長求助籌款，並約在一處停車場交付100萬元給蔡男。

隔三天後，蔡男又傳送簡訊向小美恐嚇：「明哥」不滿意封口費的金額，也不滿意她的處理方式，需再拿出65萬元，否則會將外遇之證據及私密影片外流，小美因不堪承受對方需索無度，憤而報警處理，並配合警方，假意要交錢給蔡男，約定在汽車旅館交付金錢，當場逮捕蔡男到案。

蔡男一審因觸犯3罪，各處徒刑10月、易科刑4月和6月，後者併執行刑8月，以1000元折算1日。他不服上訴，遭到高雄高分院駁回定讞，近日將入監服刑。