每個人穿衣風格喜好不同，一名女子表示，很喜歡日系蕾絲襯衫配半身吊帶裙，但男友稱這類穿搭是「地雷系」，還嗆她「穿這樣不如不要穿衣服」，她將其PO上網詢問，多數男網友也搖頭；女網友則是要她堅持自己喜好，「日本很多女生這樣穿，妳喜歡最重要。」

原PO近日於論壇《Dcard》指出，偏好日系蕾絲襯衫，色系幾乎都是黑色配桃紅色，下半身再配吊帶半身裙，超夢幻的穿衣風格被男友狂吐槽是「地雷系」，還喊出「妳不如不要穿衣服」等話，讓她不解「男友沒辦法接受我的穿衣服，真的不好看嗎？」

貼文曝光，男網友皆認為原PO的穿搭一般大眾接受度較低，「這樣穿確實不太主流」、「可能就個人穿衣風格太強烈吧！我是男友，女友天天都想這樣穿，我可能也不太能接受」、「在家還好，出門不行，以男生的角度看滿丟臉的」。

女網友則要原PO堅持自己喜好，別在意他人眼光，「男生連妳穿的衣服都看不下去，那他有可能也無法接受妳的個性或其他缺點」、「自己開心就好啦！妳穿個衣服還要看男友臉色」、「勸他不要多管閒事」、「日本很多女生都這樣穿，自己喜歡最重要」。