3年前空軍蘇姓士兵在軍中昏迷，送醫後呈植物人狀況，隔年死亡， 蘇的父母主張軍中不當管教及延誤送醫，提起國家賠償訴訟，向空軍司令部求償744萬多元，台北地方法院認為，無法證明軍方有不當管教及延誤送醫等情形，判決免賠。可上訴。

蘇姓男子的父母提告指出，蘇在2019年1月9日至空軍雷達某中隊擔任食勤兵，2020年年1月4日清晨5點多時，他出現四肢無力、頭暈不適現象，中隊分隊長至蘇的寢室查看時，僅告知蘇在寢室休息，未積極尋求專業人員，直至上午10點蘇男自床下跌下。

蘇的父母說，蘇男當時以跪姿、臀部坐地，右手倚桌方式支撐，在場之人無醫療、緊急救護知識，未確認可否搬動逕將蘇抬至床上，後來蘇男已神智不清、陷入昏迷、語意含糊不清，中隊之副隊長也未指示營區內緊急救護技術員前來處理、急救，亦未聯絡救護車。

卻只是用民車自行將蘇男送醫，直至當日上午11點多到達醫院，已延誤救治時間超過47分鐘，致蘇到院前，心肺功能停止，已無生命跡徵象，經急救後仍造成其腦部永久性損害，成為植物人狀態，2021年4月20日死亡。

蘇的父母指控，國防部空軍司令部人員不當管教，故意侵害蘇之身體、健康及生命權，就算沒有不當管教之情形，軍方未指示營區內緊急救護技術員協助、未通報聯絡119救護車，只是以民車自行送醫，顯怠於執行職務且未善盡善良管理人之注意義務，須賠償744萬821元。

台北地方法院審理後認為，蘇的父母並未提出足以認定蘇男有遭不當管教之證據，縱然蘇經診斷急性腎衰竭並橫紋肌溶解症，無法依此即認曾遭不當管教，況且軍方當時爭取時間儘速送抵醫療院所，決定立即以民車送醫，應符合已盡善良管理人注意義務，判決免賠。