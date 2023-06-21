近日新北市林口某連鎖幼兒園爆出不當管教兒童案。國民黨新北市議員蔡淑君20日公布監視器影像，畫面中該名該名教保員涉嫌對學童呼巴掌、推頭、中午罰站吃飯，甚至在孩童睡覺時直接抽走睡袋，害幼童翻滾多圈撞到頭，目前初估有12名幼童受害。新北市教育局獲報後，勒令該幼兒園停招。

幼兒園學童遭教保員不當管控！家長調監視器查真相遭刁難

投訴家長指出，孩童回到家中後向家長反映「老師會打人」、「不想去學校」等。家長詢問其他孩子家長後才知道，班上其他孩童也發現類似狀況，因此向幼兒園提出調閱監視器的要求。不料，幼兒園卻回覆申請需要半個月以上時間，受害孩子家長轉向蔡淑君求援，目前已通報教育局與警方到場查扣監視器硬碟。投訴家長怒控，除了該名教保員外，幼兒園方也應該負起責任。

家長心驚驚！幼、學童探索概念「不當體罰、膠帶貼嘴巴」

新北市教育局也回應，本局112年4月28日接獲民眾陳情林口區某私立幼兒園有疑似不當對待幼生事件，已立即派員到園稽查及索取監視器畫面，本案經審查小組決議受理啟動調查。

蔡淑君肯定教育局此次主動出擊並查扣畫面，迅速揪出不肖老師，並讓家長們了解整個狀況，讓此事得以曝光。蔡淑君說，發生這樣虐兒的狀況，令人相當遺憾，但不能否定大部分教保人員的努力，這些施暴的教師只是害群之馬。

進一步透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統觀察（時間：2023/06/13～2023/06/19）統計數據。近一週「幼、學童遭到不當對待」的探索概念，除了有幼兒園餵藥案相關藥品「巴比妥、苯二氮平類」持續引起熱議之外，包括「金門某國小遭不當體罰、下跪舔地50次及膠帶貼嘴巴」等誇張行徑。