珍惜羽毛，才能飛翔！

俗語說「一步錯，步步錯」、「一失足成千古恨，再回頭已百年身」，每個人都有可能會犯錯，畢竟仙人打鼓有時錯，腳步踏錯誰人無呢？不過，身為公眾人物的名人們，更應該潔身自愛、明哲保身，畢竟在大眾的目光之中，無論大小錯都會被嚴格檢視，更必須為自己的失誤付出代價。

今日DailyView網路溫度計就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》，找出前十大網友們最不喜歡名人做的事，請各位謹記在心，否則站得越高，摔得越疼！

No.10 酒駕、酒後誤事

酒駕害人害己，明明只要「喝酒不開車」就能避免的憾事，卻總因為一時的僥倖心態，認為一下下沒關係、一點點路而已，最後釀成大禍。

無論是酒駕或酒後誤事，「影響大眾觀感」還是最輕的後果，若是一不小心出事有人喪生，那可是兩個家庭的苦難、持續一輩子都無法彌補的遺憾，不是道歉就能簡單了事的。

【網路溫度計】提醒您－

◎飲酒勿開車！飲酒過量，有害健康

No.9 賄選

怎樣算是賄選呢？常見除了走路工、茶水費等名目折現之外，提供餐會、旅遊、聯誼、抽獎，或提供免費勞務、趁機介紹工作等，以及發送價值30元以上之宣傳品等，都可能構成賄選。

每個參與選舉的候選人都想成功當選，才得以一展拳腳，施展自己的政治抱負與理念。不過，選舉的公平性比什麼都重要，賄選者一旦被發現，就算選上也是無效處理，花大錢傷財不說，面子也丟光了，聲譽更是一落千丈！

No.8 洗錢

「洗錢（Money Laudering）」這個詞，是二十世紀初的一名美國芝加哥黑幫老大艾爾.卡彭（AI Capone）創下的名詞，為了隱藏犯罪所得，他開了非常多家投幣式自助洗衣店來掩護，讓大家相信他是靠洗衣店賺大錢的。

許多政客、名人腦筋動得歪，想透過合理金融作業流程，把非法得到的髒錢「洗乾淨」，要小心洗錢罪刑期可處7年以下有期徒刑！依現行法律規定，不得易科罰金，一旦被抓到、判刑，將會剝奪人身自由。

No.7 講幹話失言

許多政治人物愛說大話，會被鄉民貼上「講幹話」的標籤，最著名的例子就是民進黨立委段宜康指控林滄敏涉嫌詐領公款，若非事實就要吞曲棍球道歉，最後林確認無罪，段宜康無法兌現承諾，曲棍球於是變成他噩夢般的失言梗，時不時就會有人拿出來取笑。

失言風波無獨有偶，甚至可以說是層出不窮，網路溫度計就曾經整理「2018年10大政客幹話王」、「2018年蔡政府的驚世語錄」等，歡迎各界參考範例。

No.6 耍特權耍大牌

仗著自己稍有年資、名氣大了一點，就任意使喚他人或要求特殊待遇，這樣的例子相信大家或多或少都時有耳聞，小至公司職場、大至政壇演藝圈，每隔一陣子就會有人被爆料耍大牌，先前香港知名男星余文樂就被網友爆料，與助理一同在賣場插隊，助理還囂張放話「我們從不排隊」，令許多粉絲看不下去選擇脫粉。

No.5 約砲、外遇

花花世界誘惑多，如何在五光十色的場域中把持住自己，是一門需要不斷修練的功課。

一向主打好爸爸、好丈夫人設的男星宥勝被爆出性騷女員工，曾外遇長達兩年令老婆心碎的消息也同時流出；已婚育有兩子的P.LEAGUE+（PLG）新北國王球星楊敬敏被爆私約女粉上床、日本女星廣末涼子賢妻形象，也因外遇米其林主廚的新聞爆出而毀於一旦。

No.4 家暴、恐怖情人

根據衛生福利部的統計數據顯示，2022年家庭暴力通報案件高達15萬6千多件，平均每3分鐘就有1件通報，家暴事件頻傳，我們應該發揮鄰里守望相助的防護網，若在社區內聽到呼救聲，別猶豫，快拿起電話報警保護身邊的受害者。

若你正在遭遇家暴而感到無助，要謹記家暴零容忍，沒有人應該被暴力對待，「家暴，只有零次，或是無數次」，請勇敢向外求援。

No.3 貪汙舞弊

你知道嗎？明朝初期，貧寒出身的草根皇帝朱元璋，對官場貪污陋習深惡痛絕，頒布了「貪汙60兩即死」的鐵律，換算約莫是7萬人民幣（新台幣31萬元）左右。

從古至今，官場上總有利用職權上的方便，從中圖利或作出不法情事，台灣知名貪污事件包括林益世索賄案、史上最大「跨黨派」立委貪污案、陳水扁家庭密帳案「海角七億」等，許多鄉民至今記憶猶新。

No.2 詐騙

名人詐騙的最著名案例，就是2018年11月，知名網紅「貴婦奈奈」蘇陳端被爆出與丈夫黃博健、公公黃立雄，全家一同向廠商詐騙、創立「杏立博全醫美診所」惡性倒閉，捲款10億後潛逃到加拿大，目前正被我國通緝中。

另外，提醒大家千萬要小心，現在網路上有許多頂著吳淡如、阿土伯等名人光環的騙局，以開設臉書粉專教導投資賺錢方法為噱頭來騙取你的錢，別輕易相信了！

No.1 性騷、性侵

從今年5月開始，第一起民進黨前黨工揭露遭性騷的案件，台灣捲起一股「MeToo運動」旋風，從前受傷吃虧不敢吭聲的受害者們，看著其他人吐露的事例，漸漸打開心扉，願意鼓起勇氣揭露內心的苦痛，站出來指控政壇、藝文、教育甚至娛樂圈的名人過去的劣跡黑歷史。

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】

分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2022年06月19日至2023年06月18日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『民眾最討厭名人做的事情』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析系統