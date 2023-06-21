藝人炎亞綸20日被抖音男神「耀樂」指控16歲交往時被炎亞綸硬上，偷拍性愛影片還外流，炎亞綸緊急發聲明承認並道歉，指出是感情處理不好。對此，粉專「請說人話」指炎亞綸的團隊真的很強大，狠甩朱學恒、黃子佼、許傑輝等加害人集團好幾條街，避重就輕，把自己恐嚇、強制性交、偷拍3項犯罪行為全都轉移焦點。

臉書粉專「請說人話」昨天（20日）指出，炎亞綸發表道歉聲明說自己是戀愛腦，一旦進入一段感情就會失去自己，指這件事是感情處理不好，性愛影片外流是手機送修導致，他也是受害者，「讀完我只能說，炎亞綸的網路團隊真的很強大，狠甩朱學恒、張鐵志、黃子佼、許傑輝等族繁不及備載的加害人集團好幾條街。」

「請說人話」表示，炎亞綸的發文看似情感真摯，充滿悔悟與煎熬，但其實東拉西扯、轉移焦點、避重就輕，該道歉的事隻字未提。雖然他和耀樂當年是情侶關係，但不是交往期間做過的爛事都可以用「感情處理不好」當逃避藉口。他說，耀樂的指控是，第一，還在睡覺時被強行性交。第二，趁不注意時偷拍性愛過程。第三，恐嚇不能對外爆料，否則要請黑道處理，這三個才是重點。

「請說人話」指出，這三點不只是人品問題，更是法律問題，若耀樂所言屬實，那這三個行為是「犯罪行為」，絕對不是用「偏差、扭曲、戀愛腦」這些抽象無害的字眼就能開脫的，「請十大傑出青年炎亞綸先生不要避重就輕，坦然面對。」