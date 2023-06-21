當地時間20日，中國石油天然氣集團有限公司（簡稱中石油）和卡達能源公司在卡達首都杜哈簽署協議，規定卡達方面每年向中石油交付400萬噸液化天然氣（LNG），為期27年。此外，中石油將以持股形式參與卡達北方氣田擴容項目（NFE）。這是繼中石化之後，大陸另一大型能源和化工企業與卡達在能源供應上的長期合作。

觀察者網引述卡達能源公司網站和中石油官方微博介紹，中石油董事長戴厚良和卡達能源事務國務大臣、卡達能源公司總裁兼執行長卡阿比在杜哈出席簽約儀式，簽署了一份北方氣田擴容項目合作文件。

雙方的協議規定，卡達方面每年將向中石油的接收站交付400萬噸液化天然氣，為期27年，這是業內持續時間最長的一份液化天然氣購銷協議。

此外，雙方還簽署了一份股分買賣協議。根據該協議，卡達能源公司將向中石油轉讓其擴容項目1.25％的股分。這將使中石油成為NFE項目的合作夥伴，且不會影響到該項目中任何其他股東的利益。

卡阿比表示，卡達是中國的重要天然氣合作夥伴，中國是卡達能源產品的關鍵市場。此次簽約兌現了卡達能源公司對合作夥伴的承諾，標誌著雙方合作關係邁上新台階。

戴厚良指出，北方氣田擴容項目合作是中國石油與卡達能源公司落實兩國元首戰略共識的重大成果和出色實踐，是推動中國共建「一帶一路」倡議與卡達「2030國家願景」戰略對接的又一重要里程碑。

2022年11月21日，中國石化與卡達能源公司簽署了為期27年的液化天然氣長期購銷協議，卡達能源公司將每年向中國石化供應400萬噸LNG。此次簽訂的協定是中國石化與卡達能源公司簽署的第二個LNG長期購銷協議，也是卡達北方氣田東區擴容項目的首個LNG長期購銷協議。據報導，27年是LNG交易史上最長的簽約年限。

報導指，卡達是世界上最大的液化天然氣出口國，卡達的北方氣田是全球最大的單一氣田。其北方氣田擴容項目包括氣田開發和4列800萬噸／年的LNG生產線，建成投產後將新增LNG年產能3200萬噸，屆時卡達LNG年出口能力將提升至1.1億噸。