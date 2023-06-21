在國民黨副主席夏立言、台東縣長饒慶鈴等人士的努力下，大陸國台辦昨（20）日宣布恢復鳳梨釋迦輸入，讓農民十分振奮，然而陸委會卻稱大陸此舉是「政治性採購」，農業專家「Linbay好油」林裕紘對此大爆真相，打臉陸委會。

大陸昨日宣布恢復台灣鳳梨釋迦輸入，農委會對此表示樂見，但也提到台灣共有1009個鳳梨釋迦的供果園及50個包裝廠，但目前僅25個供果園、3家包裝廠獲得輸陸的許可，希望陸方可以在「海峽兩岸農產品檢疫檢驗合作協議」平臺溝通諮商檢疫規範，讓所有台灣的包裝廠與果園有規範可循。

陸委會則稱，大陸此次「選擇性恢復」台東釋迦輸陸的作法，對台灣其他縣市的農民是歧視對待，與多年前的對台政治性採購如出一轍，利用經濟利益對台進行分化及統戰，批「陸方這種陳舊的政治操作手法，只會使兩岸民眾心理隔閡、漸行漸遠。」

「我看到這則新聞就笑出來了！」林裕紘透露，看完陸委會的說法後，他忍不住直接笑出來，反問陸委會除了台東以外，台灣還有哪個縣市有出口鳳梨釋迦到大陸？「哪一個縣市被歧視？被傷害到了？」

據農委會架設的「農業知識入口網」最新數據顯示，民國110年全台鳳梨釋迦的總產量為23,810,490公斤，而台東縣收成的鳳梨釋迦共23,356,037公斤，佔全台產量的98％。