民進黨2024參選人賴清德昨到台中朝陽科技大學替國際志工學生授旗，拋出政府應設法縮短公私學校的學費差距，研議明年起辦理私校學費補貼，想搶攻年輕人選票，對此，民進黨立委吳思瑤坦言，任何政策研擬都會跟選舉劃上等號，但這是長期以來，看到年輕世代的負擔，不是突然冒出來的政策，都是延續性的政策，都是逐步推動。

吳思瑤說，這次非常好的政策，減緩年輕人就學負擔很具體，也是這幾年連續性的政策，蔡英文總統上任到現在從減輕弱勢家庭擴大到一般生的學貸負擔，降低學貸利息和還款年限，今年針對疫後經濟復甦，也更進一步擴大今年度學貸的本金利息不用繳。

吳思瑤強調，賴清德所提的是最關鍵的，是學費本身，也長期追蹤發現，就讀私立學校的學生很多是弱勢家庭，教育是縮短階級落差，能夠做到拉齊公私立大學的學費，這是具體可行，身為長期關心教育的委員，她認為這個政策是終極的目標，是很多人敢想卻不敢提，需要領導人有很高的決心。

吳思瑤指出，任何政策研擬都會跟選舉劃上等號，但這長期以來看到年輕世代的負擔，不是突然冒出來的政策，都是延續性的政策，都是逐步推動，不覺得只是為了青年選票拋出來的；她表示，樂見國家促進教育平權，落實高教受教權公平，但擴大對於私校的學費補助，也會同步來強化對於私校的輔導和管理，辦學品質和師資強化。

民進黨立委趙天麟表示，畢竟是執政黨跟執政團隊，賴清德也是副總統兼黨主席，不會因為選舉有假期，不會因為選舉政府就空轉，所以提出拉近公私立大專院校的學費，自己也是私立學校畢業，知道私立學校的學費確實壓力大，如果能夠拉近一半的距離，會是有感的。

民進黨立委林宜瑾指出，教育具有公共性，這是無庸置疑的價值，她贊同拉近公私立大專校院學雜費差距的政策方向；根據教育部統計，111學年度大專在學人數89.3萬人，其中6成以上都是就讀私立大專院校，有18.5萬人是經濟弱勢學生，在現行升學制度運作下，我國教育資源依據學生社經地位，有著不均等的分配，她認為這一點必須獲得妥善改革。