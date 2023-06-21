鴻佰科技2002年1月成立，目前實收資本額4.54億元。據鴻海年報揭露，鴻佰科技2022年合併營收1236.57億元、年增達21.49％，但營業利益33.54億元、年減達52.27％，營益率自6.91％降至2.71％，稅後淨利38.33億元、年減29.18％。

太空經濟規模預計至2040年將達到1兆美元，其中以太空資料運算為最大宗。開發先進的運算能力，能在太空軌道上有效地儲存、處理和連接及其他服務，為太空經濟成長所需的關鍵基礎設施。

鴻佰擁有生產頂級伺服器、儲存和高速運算（HPC）加速器的尖端生產設施，為確保提供高品質的太空級產品，公司已獲得AS9100認證。目前已備妥太空運算產線，投入製造Ramon.Space的運算產品。

鴻佰表示，透過結合公司世界一流的製造能力和Ramon.Space在太空技術的專長，雙方將向全球市場推出一系列高品質、具成本效益的運算產品，樹立太空運算領域創新、普及性和效率的新標準。

而Ramon.Space也將透過快速生產擴展和大規模製造成本優勢，以理想價格滿足不斷成長的客戶需求。與鴻佰的合作將為太空任務提供強大的運算能力，並在未來幾年為太空經濟成長和發展做出貢獻。

鴻佰總經理丁肇邦表示，進軍太空運算將是公司拓展未來的另一個領域，公司已觀察到太空運算的巨大潛力。很高興能攜手市場領導者Ramon.Space，開創太空產業的下一階段，使太空運算對每個人來說都觸手可及。

Ramon.Space執行長Avi Shabtai則表示，很高興能與世界著名的鴻佰合作。透過充分發揮兩家公司的核心能力，將建立一個堅實基礎，擴大並主導運算基礎設施市場，為下一代太空服務及應用開創新途。