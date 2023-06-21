鴻海表示，此次合作是繼2021年12月與Stellantis宣布於車用半導體領域正式建立策略夥伴關係後的一大進展，雙方已合資成立富智捷（MobileDrive），結合消費電子功能主攻智慧座艙、人機互動界面與相關服務。

雙方此次合作，將結合Stellantis對全球移動產業需求的深入掌握，並運用鴻海在資通訊（ICT）產業的專業知識和開發能力。SiliconAuto將為客戶提供專業車用半導體產品，尤以電動車所需的大量電腦控制功能及相關模組產品為主。

SiliconAuto總部將設於荷蘭，由雙方共組經營團隊，Stellantis將參與零組件設計工作，提供電動車及各類新能源車未來所需平台功能。將供應Stellantis、鴻海及第三方客戶半導體需求，包括Stellantis具完整空中下載（OTA）無線更新功能的電子電氣和軟體架構STLABrain。

Stellantis技術長Ned Curic表示，掌握供應穩定的關鍵零組件，對推動自家產品快速朝向軟體定義轉型至關重要。公司目標為客戶打造出能與日常生活完美結合、出廠多年仍能維持優異性能的車輛。合資公司將有助雙方高效合作關係，建立明確目標導向型的創新成果。

鴻海產品長蕭才祐表示，期待SiliconAuto透過運用兩家母公司的資源與垂直整合能力，為雙方合作夥伴提供服務，進而成為電動車產業蓬勃發展的基石。透過此次合作發揮的綜效，將幫助客戶提高競爭力。