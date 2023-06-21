長榮鋼(2211)周二舉行股東會，通過承認111年度盈餘分配案，決議分配現金股利每股新台幣5元，以周二收盤價67.7元計算，現金殖利率7.38%；股東會中並全面改選董事，由大哥張國華人馬全面接手，長榮集團弟弟派3席董事均退出，尚符合市場預期，選任董事長亦由林耿立續任。