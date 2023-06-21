長榮鋼112年股東常會全面改選董事，七席董事(含三席獨董)當選名單，董事四席為長榮海代表人林耿立、長榮海代表人柯麗卿、繪(股)公司代表人戴錦銓、維達開發(股)公司代表人李孟玲；獨立董事為劉乃銘、連元龍、楊春欽。
長榮鋼本業方面認為，今年整體鋼構市場景氣預估將下滑，仍持續加強業務接單。環保業務方面，榮鼎綠能111年度試車運轉收入5.03億元，預計112年正式商轉。
水美工程，觀音廠於111年8月動工興建增設每日43噸焚化爐新產線工程，新產線可有效提升空氣污染防制設備效能，預計於112年12月完成功能試車調適後辦理工程驗收；113年6月新產線焚化爐試燒計畫完成，俟經濟部工業局核發營運許可後正式運轉營運，以提升處理量增加營收。而111年12月辦理增設飛灰水洗設施工程，預計於112年4月完成功能試車調適後運轉，水洗飛灰處理後專案回收再利用，以替代現行飛灰委外固化掩埋處理方式，降低飛灰委外處理成本。
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