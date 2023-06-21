今年是新壽成立60周年，創業以來透過保險守護台灣每一個角落，在追求營運穩健成長的同時，也擴大保險核心影響力，積極投入社會關懷與永續環境，成立至今累計公益捐贈已超過30億元。近年因極端氣侯變遷，永續飲食成為各國政府所倡議與重視的問題，也是新光人壽相當關注的議題，因此，2022年啟動「新光一畝田幸福餐桌」公益計劃，透過成立新光小農市集、開發食安保單、舉行食農教育等作為，串聯消費者與食物生產者的互動並認識在地農業，讓人人都能參與環境永續，盼能以一畝田影響萬畝田。2022 年新光一畝田幸福餐桌，導入社會投資報酬率（SROI）評估計算，其結果為每投入1元新台幣，可創造9.85元的社會價值。

面對2025年台灣即將進入超高齡社會，新壽積極投入偏鄉樂齡健康促進，透過認養服務據點，並結合數位工具，提供偏鄉長者線上健康課程及專業醫療諮詢，幫助長者達到前端預防疾病及延緩失能，展現具體成效，以SROI社會投資報酬率計算，新光人壽每投入1元新台幣，可創造9.9元新台幣社會價值，並於2023年擴大認養六個服務據點。

新壽深知學子是國家未來的希望，透過全國繪畫比賽、魔術方塊大賽、親子電競營、熱門街舞大賽、ATCC全國大專院校商業個案大賽、產學合作及獎助學金等各種活動，提供台灣學子多元培力，適才揚性，期能厚植台灣軟實力。此外，新壽也扶助弱勢，每年透過年菜食物箱、微型保險、急難救助等具體作為，促進社會資源平衡發展，讓愛的能量加倍延續，為社會帶來溫暖與創新。

在新壽成立60周年之際獲獎，是對新壽推動ESG的肯定與永續責任的賦予。展望未來，新壽將秉持「有光在，實現每個期待」的企業品牌精神，持續追求企業永續發展，促進社會改變，邁向共好、共榮的永續社會。