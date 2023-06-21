網紅「小紅老師」現身開記者會。（圖／中時新聞網 Youtube）

網紅小紅老師召開記者會指控Nono性騷惡行。(圖／中時資料照)

女網友19日控訴遭「知名搞笑藝人」試圖性侵，並透露此人「老婆是個很棒的台語歌手，副業雞排做得非常成功」對此，外界皆認影射的藝人是NONO，但NONO昨天卻強烈否認，稱「對這個人、這件事都沒有印象」。如今爆料者之一的網紅小紅老師，不滿對方只憑一句「沒印象就想切割」，今（21日）上午10點召開記者會將揭露多項NONO性騷惡行。《中時新聞網》也提供現場最新消息。

小紅老師20日宣布將開記者會，表示將代替所有受害人還原經過發聲「我們聲量不夠大又渺小 #metoo，渺小到讓當事人不以為意外加失憶？！甚至不願澄清或道歉，一句『沒印象』狠狠劃過受害者的心」更透露自己接獲多名受害人私訊，「被你意圖不軌的女生都跳出來了，光是私訊的被害人已經快20個了，1個想不起來，2個，3個，4個…..總有天您會想起來的，NONO您一句沒印象就想切割？人類總該為自己的行為負責的」。

【LIVE直播】揭「遭NONO性騷女快20位」 網紅上午開記者會反擊｜2023.06.21

網紅「小紅老師」指控NONO性騷。（羅永銘攝影）

網紅「小紅老師」呼籲受害者要勇敢站出來。（羅永銘攝影）

小紅老師稍早表示感謝這麼多媒體到場，自從Me Too活動延燒後，已經有很多名人出來道歉，但只有NoNo至今仍是否認狀態並表示「完全想不起來」，而自從她爆料後，引來大批有過相似經驗的網友回應，除了工作人員，還有實習的妹妹，至於程度，最嚴重的是有人被NoNo拖到市民大道的殘障廁所發生關係無套中出。

小紅老師補充說，這次來這裡是想替大家發聲，大家目前檯面上知道的有Ambers跟她，兩個人都陸續出面指控後，NoNo仍說他忘了，因此陸續收到更多私訊回應，她不相信NoNo全都忘了，因此想來這裡發聲明強調，第一，她在臉書上分享的經歷全部屬實，都是她個人的經歷。

第二，關於職棒球員的經紀人，有人問她為何要跟該人進房間，小紅老師表示當時是迫於權威，她當時沒有經紀人，是獨立接案的，因此若有人說要跟她聊工作的計畫，她當然會答應，且對方當時是表示要在計程車上談，之後送她去火車站，沒想到後來竟改口稱要去飯店。

小紅老師澄清，該名經紀人一下說要去夜市，接著又稱因為最近帶的藝人難搞，要小紅老師陪他散心，沒有想到最後走到飯店去，「你們明白那種騎虎難下的心情嗎？」她認為是對方連哄帶騙、迫於權威，才以為對方不會做這種事，而當時她有跟很多人求救，包括TVBS的製作人，對方建議要不要開記者會讓對方在鏡頭前下跪道歉，但她拒絕了，因為自己是北漂的小孩，不希望媽媽在電視上看到小孩被欺負了，包括今天站出來都需要很大勇氣。

小紅老師表示，只要被他盯到的受害者，就會被奪命連環Call，當時小紅老師在上藝能的課程，沒接到NoNo的電話，沒想到旁邊的同學電話接著響起，小紅老師瞄到上面寫著「No哥」，「所以他同時對很多人是同時進行的，看誰中誰來」，所以才會有銜接不完的受害者，但對她們來說是「受害者」，對NoNo來說可能只是「玩物」，而且她們發現，NoNo挑中的對象都有一個特點，就是不懂事、少不更事的女性，包括大學剛畢業的人、剛進入演藝圈的人，他習慣找新人下手，不敢找線上很紅的人，因為NoNo不敢跟對方說話，以至於她們找不到藝人為她們發聲。

此外，針對網友批評她就是想要紅，小紅老師說，如果自己想要紅，第一時間就站出來開記者會了，不會等到今天。而NoNo至今仍表示忘記了，沒有印象，小紅老師轟：「因為這對他來說就是微不足道的日常」，但這對受害者來說卻是一輩子的陰影，在她受到經紀人的性侵未遂後，沒想到是掉進另一個人的魔爪，小紅老師此時說到哽咽表示：「在他把我帶進車上後....」，她認為NoNo對她的行為比前一位經紀人更離譜，因為NoNo看起來覺得是理所當然，「你都已經上車了，親一下怎麼樣」。

然而，小紅老師呼籲受害者要覺醒、勇敢站出來，希望不要有下一個「小紅老師」，更提到，不應該因為穿著暴露，就遭質疑應該被性騷擾，即便是家人、夫妻、情侶，都應該尊重對方的選擇，如今她也向NONO喊話必須出來面對一切，畢竟世界上沒有完全不會發現的秘密。

小紅老師坦言，至今有20多位受害者，不僅有私訊截圖，還有錄音檔屆時都可以公開，更指出NONO的性騷行為從2013年就開始，鎖定的對象就找看起來不會爆料的女性為主，加上有些事件太久遠 NONO咬定受害者拿不出證據才打死不承認，小紅老師也提到，原以為NONO會跟我對質，結果沒有「如果要證據的話，我覺得他比較吃虧」。

被NoNo性騷擾後，小紅老師認為這已經成為一輩子的陰影，導致她十幾年來每天安眠藥、放鬆劑、抗憂鬱症的藥，直到剛剛她也是吃過藥才現身記者會，她認為：「天底下沒有不會被發現的罪行，只是時間早晚的問題」，NoNo的一句沒有印象，刺傷了每一個被他傷害過的受害者，希望NoNo為他的所做所謂道歉，而她們沒有要傷害NoNo的婚姻，只是希望能讓他想起自己做過的壞事。

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