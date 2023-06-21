據台北地檢署起訴書揭露，胡亦嘉等人涉嫌透過「左手賣右手」方式自肥，將原油正2期貨ETF配售給實質控制的境外公司TRILL及WINNER，2020年8～12月間不法獲利達6665萬元，台北地檢署去年9月偵查終結，依違反證交法起訴胡亦嘉及妻子莊郁琳等6人。

金管會指出，街口投信先2020年8月3～20日期間，辦理街口標普高盛布蘭特原油ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金（原油正2期貨ETF）申購，由於未公平對待所有基金投資人，同年9月遭金管會開罰60萬元。

然而，金管會後續發現，街口投信於2020年10～12月期間再度辦理原油正2期貨ETF配售作業，仍未對每次辦理配售額度及對象有相關評估原則，且2020年10月5日有多名參與證券商提出申購，街口投信僅配售給特定外資法人。

同時，在2020年10月29日、11月2日、11月4日、12月2日、12月10日及12月29日，均有多名參與證券商向街口投信提出申購原油正2期貨ETF，但街口投信仍配售給特定外資法人，且配售數量占各日總配售數量的3～8成。

證期局副局長高晶萍指出，街口投信對於配售決定的相關理由或依據等均付之闕如，顯示未公平對待所有基金投資人。由於先前遭處分後，仍未依內控及期貨公會相關作業程序規定公平對待所有基金投資人，決議加重裁罰街口投信120萬元、並予以警告。

據金管會統計，原油正2期貨ETF目前規模達113.76億元，市占率38.08％。此次加重裁罰街口投信120萬元，為近年僅次於凱基期貨240萬元、康和期貨168萬元的第三高。而街口投信2020年迄今已3度遭金管會開罰，合計達522萬元。