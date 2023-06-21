李正國表示，新光長期積極落實公平待客與友善金融服務，推動社會公益；有鑑於台灣即將邁入「超高齡化國家」，推估台灣高齡甚至失智人口亦將大幅提升，如何「守護高齡經濟安全」及「全面位照顧及關懷失智長者」已儼然成為家庭及台灣社會共同的重要議題；新光銀行自2019年起每年持續展開失智友善行動，更將失智同理心納入員工教育訓練重點，身為全台首家「失智友善」銀行，新光銀行以身作則以關懷與力行的實踐去服務每位樂齡長者，讓長者在有新光陪伴的每一刻，都能感受到溫暖。

新光銀行在推動金融安全交易更是不遺餘力，顧客臨櫃辦理新開戶或是補換發存摺時提供隨身「防詐騙宣導小卡」，時時提醒民眾勿將金融印鑑、密碼或存摺等交付行員或其他人，以防詐騙相關事宜；而高齡客戶臨櫃辦理各項提領交易金額達新台幣3萬元以上時，會多加關心詢問辦理動機與目的，以協助防堵詐騙或損害顧客之權益；在財富管理方面，更是訂定針對高齡顧客投資理財商品時，依個別情況給予適切建議或提供專人服務，以維護顧客權益並落實金融交易安全性。

此外，新光銀行除了善用AI賦能及大數據分析的特性，深化對顧客的洞察以提供高效益的產品組合之外；更訂立高齡客戶異常金融行為臨櫃關懷流程、高齡客戶辦理金融商品投資交易適合度評估機制等友善措施；亦藉由VR虛擬實境技術，舉辦了失智VR體驗，讓同仁與參與者同理體驗失智者的情境；同時發揮金融核心專業，長期關注高齡與失智所產生的財務剝削事件，並秉持著「失智友善，新光陪伴」的理念，推動「失智友善．跨代共融CARE計畫」，讓高齡失智者遠離詐騙，亦透過全方位關懷行動，守護其生活平衡及人權。

面對樂齡及退休的浪潮，新光銀行將持續推動金融防詐騙宣導活動，透過各分行通路將普惠金融教育及防詐騙知識傳達給中高齡的民眾宣導其重要性，秉持企業社會責任的影響力，一起關心樂齡議題，串聯更多力量打造友善環境。