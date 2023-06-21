5月大盤總成交值約5.708兆元，較上月增加45.84％，帶動證券商經紀手續費收入較上月增加，經紀業務獲利50.04億元，月增51.82％；自營證券評價利益較多，使證券商自營業務淨利較上月成長10.59億元，來到20.56億元，月增106.22％；證券商承銷業務淨利亦較上月成長2.74億元，為5.27億元，月增108.30％。

今年前5月經紀業務年減25.95％，但自營業務因證券評價利益及出售證券利益由虧轉盈，加上承銷業務淨利亦較去年同期成長4.50億元，前5月整體券商獲利年增65.44％。