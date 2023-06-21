6月下旬TV面板報價，65吋報價155美元、上漲5美元，55吋報價113美元、上漲4美元，43吋報價60美元、上漲2美元，32吋報價34美元，上漲1美元。

TrendForce研究副總范博毓指出，618促銷狀況雖然銷量表現差強人意，但是銷售額上有明顯增長，反映單價較高的大尺寸產品需求不差。品牌客戶也沒有因此而調整採購需求，整體採購需求在準備進下入下半年備貨旺季下，仍有望維持持續增長的態勢，因此可支撐面板價格持續上漲。目前預計6月份32吋上漲2美元，43吋上漲3美元，50吋上漲7美元，55吋上漲8美元，65吋與75吋預計上漲10美元。

MNT面板價格在台廠連續兩個月發動漲價下，6月起韓廠與大陸面板廠也開始釋放調漲價格的想法。不過近期商務市場需求依然疲弱，以商務為主的品牌客戶持續下修出貨預測，因此對漲價的想法偏向保守，買賣雙方仍處於拉鋸狀態。目前預期6月份Open Cell面板仍可延續過去兩個月的漲勢，約可調漲0.2~0.5美元。至於面板模組報價上，21.5吋與23.8吋有機會維幅調漲0.1美元，27吋則預期維持持平態勢。

NB面板需求目前呈現逐月好轉的趨勢，面板價格在維持數個月的持平態勢後，面板廠對於想要調漲價格的想法逐漸轉趨強烈。不過品牌客戶依然不過度樂觀預期下半年需求，對於拉貨的節奏仍有所克制下，因此目前對於價格上漲的想法依然偏向較保守與抵抗的態度。目前預期6月份的面板價格依然維持持平態勢，不過隨著需求持續增加，不排除7月份起，部分品項的NB面板價格將開始出現微幅上漲的趨勢。