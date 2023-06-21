金管會指出，彰銀基於澳洲為台灣新南向政策對象18國之一，與台灣經貿互動密切，且為國銀海外拓展業務的重點布局地區。為能提供台商客戶良好金融服務，並分享區域經濟成長效益及多元化資產配置，規畫赴當地設立雪梨分行。

截至5月底止，彰銀於海外已設立7家分行，包括美國紐約、洛杉磯、日本東京、英國倫敦、香港、新加坡及菲律賓馬尼拉分行，另於中國大陸設有1家子行，緬甸仰光則設有代表人辦事處。

金管會表示，目前已有10家國銀在澳洲設有分支機構，包括臺銀、合庫銀、一銀、華銀、北富銀、兆豐銀、臺企銀、玉山銀、台新銀及中信銀。其中，北富銀規畫將澳洲雪梨代表人辦事處升格為雪梨分行，已於4月中獲金管會核准向澳洲主管機關申設。

據金管會統計，國銀2022年澳洲稅前淨利32.09億元、年減2.4％，仍創歷史次高，在海外地區排名維持第5名。2023年首季稅前淨利9.15億元、年增達35.76％，改寫同期新高，但在海外地區排名則降至第6名，主因越南自第7名升至第5名。