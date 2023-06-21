鮑爾將在美國國會發表兩天證詞，市場認為7月聯準將會升息1碼，也就是25個基本點的機率維持在74%，且2024年之前不會降息。不過，鮑爾本人卻聲稱，7月利率該怎麼走目前還沒有定數。

美股3大指數最新收盤價，道瓊跌245.25點或0.72%，收在34,053.87點。那斯達克指數跌22.28點或0.16%，收在13,667.29。標普500指數跌20.88點或0.47%，收在4,388.71點。

標普500指數11大類股中，除了非必須消費漲0.75%外，其餘全都走跌。因中國大陸需求疲弱，導致原油價格下滑，能源大跌2.3%最多，跌幅也創1個多月以來最大。另外，原物料、公共設施以及房地產都下跌超過1%。

至於銀行類股指數也創兩周新低，像是5月4日曾創2020年10月以來最低的KBW那斯達克銀行指數（BKX），下跌1%。KBW那斯達克區域銀行指數（KRX）跌1.5%，SPDR標普區域銀行ETF（KRE）更是大跌超過2%。

美國4大銀行業者，例如美國銀行以及花旗銀行等，全部下跌1%左右。其它區域性銀行也疲弱，西太平洋合眾銀行（PacWest Bancorp）一度暴跌近9%之後收跌近6%，阿萊恩斯西部銀行（Western Alliance Bancorp）下跌1.6%之後，收跌0.88%。至於Zions Bancorporation下跌近3%，Keycorp也跌近1%。

大型科技類股普遍上漲，但微軟下跌超過1%，元宇宙Meta一度大跌近2%之後，上漲超過1%，來到近17個月最高。亞馬遜小漲0.2%，逼近9個月新高。奈飛上漲0.6%近17個月新高。特斯拉大漲超過5%，接近9個月新高以及創6周最大漲幅。

晶片類股多數收跌，費城半導體指數下跌0.7%，從創17個月新高後連跌3日。其中，下跌1%的超微，已連跌3日至兩周新低。英特爾大跌近4%，失守10個半月新高點。但輝達上漲2.6%，再創收盤歷史新高價位，市值穩站1兆美元。

紐約證交所下跌家數與上漲的比例為2.23比1，那斯達克則是1.63比1。標普500中，有14檔股票創52周新高，那斯達克則有68檔創新高以及87檔創新低。至於美股成交量，為111.5億股，過去1個月均量為113.6億股。