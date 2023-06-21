由《中國時報》舉辦首屆「旺旺中時金融服務評鑑大賞」，主辦單位規劃之創新類別「創新平台獎」，主要依據金融業是否有創新思維與行銷策略、打破固有僵化體制，透過數位化、行動整合等技術應用，以及創新專案管理策略擬定，為客戶打造快速、便捷的使用服務等作為創新類項目評分標準。中國信託銀行、台灣人壽及中國信託證券分別以滿足商戶多元金流需求的整合方案包含手機收款APP及O2O（online to offline）平臺、健康管理TeamWalk APP與首創全投資旅程證券交易軟體「中信亮點」APP奪下「創新平台獎」，顯見中國信託導入創新技術，積極塑造企業文化，鼓勵同仁發展創新思維與商業模式，提升整體金融服務品質及競爭力成效顯著，堪稱典範。

服務類別獎項方面，中信銀行透過客戶視角，搭配人工智慧（Artificial Intelligence, AI）重新建構數位化、流暢且高效的個人化即時服務旅程；中信證券則運用大數據與機器學習建置模型，在風險控管下依不同投資人屬性預先給予不同交易額度，客戶下載「中信服務讚」APP，一鍵完成額度申請並立即交易，雙雙獲得「服務品質獎」。台灣人壽針對高齡保戶成立專人服務團隊，並推出「高齡錄音AI智能質檢」，即時將業務同仁與客戶對答音檔轉成文本檢測是否合規，保障高齡族群「知」的權利，拿下服務類別項目「樂齡友善獎」肯定。

此外，面對日益嚴峻的資安威脅，中國信託持續深化資安治理、強化情資聯防、厚植資安能量，近年亦導入多項創新資安防護技術，建立主動防禦能力，中信銀行與台灣人壽同時奪下「資訊安全獎」；中信證券則因個資管理及維運、保全機制及個資危機處理演練等面向表現優異，獲頒「個資防護獎」。除了發展金融服務本業外，中信金控亦長期實踐永續作為，落實企業社會責任，秉持We are family品牌精神，致力守護與創造員工、客戶、股東與社區價值，促使中信銀行奪得「企業社會責任獎」肯定。台灣人壽TeamWalk APP將保險價值延伸至健康管理，以「團險健康外溢回饋」與「遊戲化競賽」激勵員工參與，共創員工、企業、壽險、社會四贏之正面循環，亦獲頒「永續發展獎」。