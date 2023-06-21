繼迪麗熱巴之後，沛納海（Panerai）加碼宣布邀請趙又廷擔任品牌大使，趙又廷在兩岸三地都具有知名度，尤其在《三生三世十里桃花》的古裝扮相俊美飄逸，自此演藝事業專注在大陸發展，他在沛納海釋出的廣告形象照中佩戴Radiomir系列腕表，以帥氣裝扮詮釋Radiomir腕表充滿航海冒險的精神。

沛納海宣布邀請趙又廷擔任品牌大使。（Panerai提供）

趙又廷與高圓圓於2014年結婚，育有一女，婚後兩人人氣不減，日前高圓圓才應CHAUMET之邀，以品牌摯友的身份前往巴黎與宋慧喬、車銀優同台，如今又傳來趙又廷接下沛納海品牌大使的好消息，夫妻倆聯手進軍時尚圈，蔚為佳話。

沛納海宣布邀請趙又廷擔任品牌大使。（Panerai提供）

沛納海腕表以融入義大利設計美學與頂級瑞士製表工藝著稱，其中Radiomir系列是昔日專為義大利皇家海軍突擊隊員打造的腕表，有軍用潛水表的歷史傳統，枕形表殼融入圓弧線條，方中帶圓，雖渾身散發濃厚軍用表的陽剛味，但又兼具紳士表的優雅內歛，由趙又廷佩戴詮釋，再合適不過。

趙又廷在廣告中佩戴沛納海45mm的Radiomir Otto Giorni系列八日動力儲存腕表，採用環保eSteelTM回收鋼材打造表殼，並經過全新裝飾打磨工藝處理，充滿復古風情。