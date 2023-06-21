在營運布局上，仁寶在台灣展開了多項深耕台灣投資計畫，包括台北市北士科的集團總部智慧創新園區、新北市瑞芳的醫療長照設施大樓、以及在南台灣高雄市正式設立PC及5G AIoT研發中心。面對全球供應鏈分散趨勢，因應客戶需求，仁寶在越南加速投資布局，民國111年取得位於越南太平省的40公頃土地 使用權，預計打造仁寶越南的第三座工廠。這些都是仁寶建立長期競爭力，開創新格局的重要計畫。

此外，為深化公司治理，落實企業社會責任，並朝永續經營目標邁進，仁寶於民國111年設置董事會層級的永續發展委員會，並依據環境(E)、社會(S)、治理(G)不同面 向設立工作小組，將ESG工作落實於企業日常營運之中。

許勝雄指出，面對挑戰仁寶也將積極應對，民國112年營運重點除了延續長期推動的「多元 化、數位化、自動化、團隊化」四大方向外，面對快速變動的環境，更將加強 「創新力、人才力、執行力」的落實，建立長期競爭優勢。雖然今年初的開始 仍充滿挑戰，但預期民國112年的營運將逐季成長，伺服器、汽車電子、醫 療、5G 通訊等新事業開展穩健向前。在永續發展工作方面，我們期望進一步發 揮影響力，將 ESG 觀念及行動擴大到與客戶及供應鏈的合作，並計畫積極參與 國際倡議，回應各利害關係人(Stakeholders)對仁寶的期待，創造公司長期的永續 價值

民國111年合併營收為新台幣1兆732.46億元，較前一年度下滑 13%，由於持續致力產品組合與效率改善，全年毛利率增至3.8%，較前一年度3.4%提升。合併營業利益為新台幣92.19億元，稅後淨利歸屬母公司為新台幣72.88億元，較前一年度下滑42%，每股盈餘為新台幣1.67元。

在全球走向解封的後疫情時代，電腦及消費性電子產品的需求較過去兩年開始減緩，因此，仁寶民國111年5C產品出貨也較前一年度下滑至9400萬台。所 幸我們自去年中便開始積極因應，降低庫存、調整產能，讓營運及資金管理在 產業逆風中，尚能維持穩健。在新事業推展上，仍有許多不錯的表現，伺服器、汽車電子、穿戴裝置、手機和5G通訊業務在去年的營收都達到雙位數增長，讓我們多元化布局腳步持續向前。這些新事業是產業發展的趨勢，也將成 為支持仁寶持續成長的支柱。