劉姓慣竊日前行經芎林一處民宅，順手偷取3套女性內衣褲及1支手機，屋主父女發現後大驚失色，趕緊向派出所報案，在警方透過調閱監視器，鎖定1名劉姓慣竊，恰巧劉男另涉他案為桃園地檢署所核發拘票之對象，警方最後追車逮人，幫女子找回失竊的貼身衣物。

劉嫌在18日行經芎林一處公寓，發現屋外晾掛著女性內衣，於是趁無人注意時偷偷用手解開衣架，一口氣偷取了3套顏色鮮艷又有蕾絲裝飾的女性內衣褲，眼見旁邊還有一隻手機，便也順手將手機摸走。

發現東西失竊的父女急忙向警方報案，由於有女性內衣遭竊，為防婦女同胞為此案產生心理壓力，警方立即組成專案小組，精選擅長監視器調閱比對有長足經驗的辦案人員，沿現場周邊與路口監視器調閱相關錄影畫面，隨即鎖定目標為轄內劉姓慣竊。

一比對才發現，這名慣竊因另涉他案為桃園地檢署所核發拘票之對象，由於劉男向來行跡飄浮不定，警方專案人員遂改採以車追人方式，當日傍晚在芎林鄉富林路前展開圍捕，當場將劉姓慣竊拘提逮捕到案。經專案小組突破竊嫌心防，前往犯嫌住處當場取出失竊手機1支及成套內衣褲3件，全案依法竊盜案函送偵辦。

劉男堅決否認內衣為他偷取，辯稱是前女友所有，但經父女前往指認，確認就是劉男下手偷取。橫山分局於受理報案後短短4小時內，不但查獲竊嫌起回贓物，更安定周遭婦女對內衣失竊案的惶恐之心。呼籲民眾家中貴重物品應審慎保管，勿輕忽置於戶外以免遭歹徒覬覦偷竊。