高端內線交易案續有發展！高端副董事長兼總經理陳燦堅好友、商人王信雄，因受其生意合作夥伴馬來西亞MGB公司委託，尋求與高端合作新冠疫苗，事先獲悉高端與MGB簽署MOA重大利多消息，即進場購買3張高端股票獲利1萬6685元，涉嫌內線交易。台北地檢署21日依《證交法》起訴王信雄，檢方因王信雄認罪且繳回犯罪所得，請求減輕其刑。

王信雄原本是士林地檢署偵辦高端內線交易案時，諭令5萬元交保，事後士檢將涉嫌內線交易的王信雄及操縱股價的股市大戶「凱基松山哥」廖學邦2人移轉管轄至台北地檢署偵辦。目前廖學邦涉案部分仍在偵辦中。

起訴指出，王信雄與高端總經理陳燦堅因參與扶輪社活動而認識，2020年9月底，王向陳表示其受生意合作夥伴馬來西亞MGB公司委託，尋求與高端合作新冠疫苗，王於同年10月到高端竹北廠參訪。

2020年10月，高端與MGB先同意簽署合作協議MOA，MGB並願支付美金150萬元定金，雙方於同年11月16日、17日簽署MOA，並透過王以電子檔方式寄給陳，11月20日MGB公司在馬來西亞交易所公告將高端簽署MOA的重大消息。

王於11月20日、23日消息明確後公開前買進高 端股票3張，總價27萬7500，並在同年12月2日、7日消息公開後陸續賣出7張，檢方估算王賣出7張部分，以賣3張均數計算後總價為29萬4385元，共獲利1萬6685元。